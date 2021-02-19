Юрий Амбразевич: Беларусь заинтересована в укреплении мандата ЮНКТАД и ее экспертно-аналитического потенциала

Барбадос является принимающей стороной 15-й Конференции ЮНКТАД, запланированной на 3–8 октября 2021 года.«Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно ожидаемого формата и программы Конференции, а также приоритетов в отношении будущего мандата и работы ЮНКТАД», – рассказали в постпредстве.Юрий Амбразевич проинформировал о заинтересованности Республики Беларусь в укреплении мандата ЮНКТАД и ее экспертно-аналитического потенциала, развитии направлений деятельности этой международной организации, ориентированных на содействие странам со средним уровнем дохода и переходной экономикой по вопросам торговли, инвестиций, конкуренции и развития.Постоянный представитель Беларуси выдвинул инициативу о проведении совместного подготовительного мероприятия к 15-й Конференции ЮНКТАД, посвященного использованию потенциала региональных интеграционных объединений и сотрудничества между ними для достижения Целей устойчивого развития.