Юргена Клоппа признали лучшим футбольным тренером сезона в Англии

Ассоциация тренеров английских лиг признала лучшим тренером сезона немецкого наставника футбольного клуба "Ливерпуль" Юргена Клоппа. Награда носит имя экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.





"Ливерпуль" под началом Клоппа сумел спустя три десятка лет стать чемпионом Англии. Предыдущая победа в чемпионате была добыта "Ливерпулем" в сезоне-1989/90.

При этом Юрген стал первым немецким тренером, кому удалось завоевать трофей английского чемпионата.

Клопп пришел в "Ливерпуль" в октябре 2015 года из дортмундской "Боруссии", с которой дважды выиграл немецкое первенство.

"Ливерпуль" выиграл титул за семь туров до окончания чемпионата Англии, установив при этом клубный рекорд и повторив рекорд АПЛ по количеству побед за сезон – 32 (столько же было у "Манчестер Сити" в сезоне-2017/18).

Источник: LMA_Managers

