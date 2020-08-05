Юрфак, физфак и другие. БГУ назвал проходные баллы на ряд факультетов

Накануне в вузе прошло зачисление бюджетников на юридический, экономический, физический, механико-математический, химический, биологический, военный факультеты, а также отдельные специальности факультетов журналистики, социокультурных коммуникаций и филологического факультета, рассказали в пресс-службе БГУ.

БГУ назвал проходные баллы на ряд факультетов. Например, что касается проходных баллов на юридический факультет, то на «экономическое право» нужно 358, на «правоведение» также 358, «политология» - 365.

- На специальности экономического факультета проходной балл составил 350. Проходные баллы по специальностям: «менеджмент (направления – международный менеджмент, инновационный менеджмент)» – 361, «экономическая информатика» – 371, «финансы и кредит» – 366, «экономика» – 358, «экономическая теория» – 350, - отметили в БГУ.

На физфак общий проходной балл составил 283, а вот на отдельные специальности конкурс выглядит так - «компьютерная физика» – 312, «ядерные физика и технологии» – 287, «физика (направление – научно-исследовательская деятельность)» – 291, «физика наноматериалов и нанотехнологий» – 283, «физика (направление – производственная деятельность)» – 284.

На специальности механико-математического факультета проходной балл по общему конкурсу составил 313, на специальность «романо-германская (английская филология)» филологического факультета проходной балл составил 345, на специальность «культурология» факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) – 329, на специальность «прикладная информатика проходной балл составил 331.

Чтобы поступить на специальность «современные иностранные языки» нужно 342 балла, на специальность «информация и коммуникация» факультета журналистики зачислено проходной балл составил 375.

Баллы для поступления на химфак по объединенному конкурсу – 309, на биологический факультет 311.

- На специальности военного факультета зачислены 39 абитуриентов, среди них четыре без экзаменов, восемь вне конкурса. Проходные баллы на отдельные специальности следующие: «правоведение (специализация юрисконсультская работа в военной сфере)» – 324, «прикладная криптография» – 258, «международные отношения (специализация – международные отношения в военной сфере)» – 347, «химия (направление – радиационная, химическая и биологическая защита)» – 134, «геоинформационные системы (направление – специальные)» – 272, - подытожили в пресс-службе БГУ.