Столичная «Юность» одержала тяжелейшую гостевую победу над солигорским «Шахтером» — 2:1 (в овертайме), после чего лидирует в финальной серии плей-офф ЧБ по хоккею с таким же счетом.
Первый матч финального противостояния, напомним, закончился со счетом 5:1 в пользу минской команды. Но это не выбило «горняков» из колеи. Во втором поединке сильнее были уже они — 3:2. Да и третья встреча складывалась для них очень неплохо — после шайбы защитника Романа Достанко на 19-й минуте они продолжительное время были ближе к победе, чем «Юность». Но все же не удержали положительный для себя результат. Команду подкосили частые удаления и не самые лучшие действия в завершающей стадии атак.
Героем третьего поединка финальной серии стал форвард минчан Михаил Стефанович, который на 33-й минуте восстановил статус-кво, реализовав большинство, а на 64-й поставил победную точку в овертайме.
Отметим, что «Юность» имела отличную возможность не доводить дело до дополнительного времени. Но на 54-й минуте игры Иван Дроздов не смог реализовать буллит.
После матча рулевой «Юности» Александр Макрицкий похвалил подопечных за активность, слаженные командные действия и проявленный характер. А наставник «Шахтера» Юрий Файков посетовал на действия форвардов своей команды: «Беззубая игра наших нападающих не позволила выиграть. Такая игра в нападении в финале меня как главного тренера просто категорически не устраивает».
Сделает ли солигорская команда правильные выводы из поражения, узнаем совсем скоро. Сегодня вечером команды проведут четвертый матч серии.
Финальное противостояние, напомним, продлится до четырех побед одной из команд.
Фото: hockey.by
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«Юность» победила «Шахтер» в овертайме и вышла вперед в финальной серии плей-офф ЧБ по хоккею
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