В очередном поединке полуфинала плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею «Юность» одолела «Динамо» в Молодечно со счетом 2:1, после чего находится всего в одной победе от выхода в финал.
После двух поражений в Минске (2:3, 3:5) динамовцы, напомним, смогли возродить интригу в этом противостоянии, выиграв первый домашний поединок полуфинальной серии (4:2). Однако вчера развить успех им не удалось. «Юность» имела преимущество, что, в частности, отражает статистика бросков (29:19), и добилась в общем-то закономерной виктории.
Подопечные Александра Макрицкого провели очень классный первый период и, если исходить из содержания игры, должны были уходить на перерыв с более солидным преимуществом. Но оно оказалось минимальным. Поймавший кураж голкипер «Динамо» Александр Осипков в первой трети матча капитулировал лишь однажды, и то только потому, что от него отвернулась удача. На 14-й минуте отличился Станислав Лопачук, взявший в союзники рикошет.
На 28-й минуте «Юность» усилиями Дениса Цыганова удвоила свое преимущество в счете. И все вроде бы шло к победе без лишних нервов.
Но на 49-й минуте Дмитрий Амброжейчик отквитал одну шайбу, чем обеспечил крайне напряженную концовку, которая осложнилась для «Юности» двумя удалениями. Впрочем, даже сняв голкипера и играя в формате «шесть на четыре», молодечненцы так и не смогли во второй раз пробить Игоря Брикуна.
Уже завтра действующий чемпион может оформить выход в финал, если победит подопечных Дмитрия Кравченко на льду «Чижовка-Арены». Сегодня же вечером наши хоккейные болельщики будут следить за поединком в Солигорске, где четвертую игру своего полуфинала проведут местный «Шахтер» и гродненский «Неман». В этой серии пока лидируют «горняки» — 2:1.
Фото: hockey.by
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«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф ЧБ по хоккею
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