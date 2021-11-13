Юношеская сборная Беларуси выиграла Кубок Президентского спортивного клуба

Хоккеисты юношеской сборной Беларуси (U-17) стали победителями Кубка Президентского спортивного клуба, розыгрыш которого завершился на минской «Чижовка-Арене».













В первом матче соревнований наша сборная обыграла команду Казахстана – 1:0. После она со счетом 1:2 проиграла сборной МТЗ – Юниорской лиги. А сегодня в заключительном поединке турнира белорусы взяли верх над сборной России U-16 – 4:1. В составе нашей команды шайбы забросили Павел Гаврилович, Павел Васютович, Егор Бориков и Максим Зенюк.





















- Эмоции исключительно положительные, - сказал после решающего матча главный тренер нашей сборной Дмитрий Шульга. – Рад, что ребятам удалось проявить потенциал, о котором мы говорили. Два предыдущих матча не особо вселяли уверенность, что мы сможем преодолеть сложности в основном психологического характера. Но справились, и я очень рад – возможно, сегодня произошло рождение команды. Как всегда, турнир организован замечательно. Соперники тоже на уровне: сборная МТЗ была крепкой, Россия, Казахстан – это новые люди, соперники и тактики. Мы попробовали себя, показали, на что способны. Дали ребятам почувствовать вкус победы и уверенность в себе.

























































Для нашей сборной это первая победа в Кубке Президентского спортивного клуба с 2014 года. Второе место на турнире в этом году заняли хоккеисты из России, третьей стала команда Казахстана.