Юноша представился работником банка и похитил у солигорчанки крупную сумму денег

26 декабря этого года в Солигорский РОВД обратилась 36-летняя женщина и сообщила о том, что обманом с ее счета похитили крупную сумму денег – более 2700 белорусских рублей.– рассказали в райотделе.Милиционеры раскрыли преступление за несколько дней. При проведении оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к хищению денежных средств причастен 18-летний парень, проживающий в пристоличном районе. Ранее он судим не был. Также есть основания полагать, что парень может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК, ведется следствие.Правоохранители напоминают: вишинг – один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии. Злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий со своим карточным счетом либо пластиковой картой.