Им оказался 18-летний житель Минского района.
26 декабря этого года в Солигорский РОВД обратилась 36-летняя женщина и сообщила о том, что обманом с ее счета похитили крупную сумму денег – более 2700 белорусских рублей.
– Он действовал по уже, к сожалению, распространенной схеме. Мужчина представился работником банка и сообщил солигорчанке о подозрительной операции по ее карт-счету. Таким образом, ввиду своей наивности пострадавшая сообщила жителю района конфиденциальные данные, тем самым помогла ему реализовать задуманное, – рассказали в райотделе.
Милиционеры раскрыли преступление за несколько дней. При проведении оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к хищению денежных средств причастен 18-летний парень, проживающий в пристоличном районе. Ранее он судим не был. Также есть основания полагать, что парень может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК, ведется следствие.
Правоохранители напоминают: вишинг – один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии. Злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий со своим карточным счетом либо пластиковой картой.
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Юноша представился работником банка и похитил у солигорчанки крупную сумму денег
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ