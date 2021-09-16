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  2. Юноша поссорился с девушкой и решил выместить злость на чужих авто: возбуждено уголовное дело

Юноша поссорился с девушкой и решил выместить злость на чужих авто: возбуждено уголовное дело

В Солигорске милиционеры установили личность хулигана, который повредил чужие автомобили. 18-летний горожанин был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. 


– Утром 9 сентября 2021 года в Солигорске владельцы автомобилей «Фольксваген» и «Шкода» заметили, что минувшей ночью кто-то повредил их транспортные средства. Пострадавшие обратились в милицию. Правоохранители установили, что автомобили повредил, нанося удары ногами, 18-летний местный житель, – пояснили sb.by в ГИОС Солигорского РОВД. 

Хулиган был задержан. Свой поступок он объяснил тем, что поссорился с подругой и из-за этого был в плохом настроении. 

13 сентября 2021 года в отношении парня возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК. Известно, что фигурант ранее не привлекался к ответственности. 

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой незамедлительно сообщать в милицию о фактах хулиганских действий. Это помогает не только задерживать нарушителей и привлекать их к ответственности, но и предотвращать более тяжкие преступлений и минимизировать причиненный вред. 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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