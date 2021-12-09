ЮНИСЕФ заявил о росте числа детей, живущих в нищете

Число детей, живущих в нищете, с 2019 года вырастет на 100 млн из-за распространения COVID-19. Чтобы вернуться к докоронавирусному уровню детской бедности, потребуется семь-восемь лет, пишет газета "Известия".
– По прогнозам, в мировом масштабе доля детей, живущих в условиях многомерной бедности, увеличится с 46–48%, зарегистрированных до начала COVID-19 (около 1 млрд детей), до примерно 52% в 2021-м, – уточняется в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
В ЮНИСЕФ также сообщили, что к сентябрю текущего года школьники во всем мире потеряли 1,8 трлн часов очного обучения из-за закрытия школ в связи с распространением COVID-19. Эксперты отмечают, это приведет к долгосрочным социальным и экономическим последствиям.
В минувшем году по меньшей мере 23 млн несовершеннолетних не получили необходимых вакцин, что почти на 4 млн больше, чем в 2019 году. Это самый большой показатель, зарегистрированный с 2009 года, сообщили эксперты в своем докладе.
Вместе с тем в ЮНИСЕФ призвали страны способствовать окончанию пандемии путем обеспечения равного доступа к прививкам против коронавирусной инфекции, обеспечить детей качественной медициной, образованием, а также защитить их от последствий изменения климата. 4 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратила внимание на то, что новый вариант COVID-19 "Омикрон" может приостановить ранее прогнозируемые темпы экономического роста в мире.
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