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ЮНИСЕФ провел исследование об отношении белорусов к детям с инвалидностью

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь организовал исследование об отношении общества к вопросам детской инвалидности и поддержке детей с особенностями развития и их семей. Исследование опубликовано ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма и проводилось в рамках информационной кампании «Просто дети», которая осуществляется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством здравоохранения Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации, пишет БЕЛТА.

pixabay.com

По результатам исследования, большинство опрошенных (64%) связывают детей с инвалидностью с негативными эмоциями (жалость, сострадание, сочувствие, печаль, боль) и только у 4 % респондентов имеют положительные ассоциации (участие, оптимизм, уважение, доброта, жизнерадостность, отношение как к обычным детям). Также была обнаружена связь: чем старше респондент, тем больше доля ассоциаций с негативной эмоциональной окраской по отношению к детям с инвалидностью и меньше — с нейтральной.

Подавляющее большинство опрошенных (94%) согласны с высказыванием, что дети с инвалидностью должны быть частью общества и их не нужно скрывать. Однако утверждение, что они должны учиться в общеобразовательных школах вместе с другими детьми, поддержали только 63% респондентов.

Доля опрошенных (37%) отметили, что они ничего не знают о детях с инвалидностью и также не знают, как себя вести при встрече с ними. Это говорит о необходимости повышения уровня знаний населения Беларуси о том, как выстраивать поведение и коммуникацию в отношении детей с инвалидностью.

Также у респондентов был обнаружен уровень осведомленности по ключевым вопросам информационной кампании «Просто дети». Они включают понимание понятия «инвалидность», образа жизни детей с инвалидностью, важности их социализации, а также вопросы льгот, пособий и прав детей с особенностями развития и их семей. По всем ключевым вопросам проекта уровень осведомленности наблюдается средний или ниже среднего. Согласно данным население меньше всего обладает информацией об услугах раннего вмешательства и развития детей, а также о правах детей с инвалидностью и их семей.

В заключительной части исследования респонденты отвечали на вопросы о том, как, по их мнению, СМИ преподносят информацию о детях с инвалидностью, а также о каналах, по которым они получают информацию о детской инвалидности. По мнению большинства респондентов (62%), информация о детях с инвалидностью в СМИ и других источниках содержит нейтральный контекст, а 22% считают, что в белорусском медиапространстве эта тема освещается скорее позитивно. Чаще всего опрошенные получают сведения о детской инвалидности через такие каналы, как социальные сети и телевидение.

Исследование проводилось в марте 2020 года и представляло онлайн-опрос, в котором принимали участие 1000 совершеннолетних респондентов. Среди них пропорционально представлены жители всех областей Беларуси, обоих полов и всех возрастных групп. 

Информационная кампания «Просто дети» нацелена на снижение стигмы в отношении детей с инвалидностью и их семей. 
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