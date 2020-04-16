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  2. ЮНИСЕФ и крупная ИТ-компания инвестируют по $ 100 тыс. для борьбы с COVID-19 в Беларуси

ЮНИСЕФ и крупная ИТ-компания инвестируют по $ 100 тыс. для борьбы с COVID-19 в Беларуси

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международный поставщик ИТ-решений и услуг компания Itransition подписали меморандум о сотрудничестве, в котором принято решение инвестировать в борьбу с вирусом по $100 тыс. от каждой стороны, передает БЕЛТА.

Совместный проект направлен на поддержку уязвимых слоев населения — детей, подростков и их семей. План разработан с учетом сложившейся в Беларуси эпидемиологической ситуации и на основе запроса, поступившего от Постоянного представительства Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.

Проект будет решать задачи в двух направлениях. Первое — скорейшая закупка необходимых средств защиты. Второе — поддержка непрерывного образования для детей и подростков. Эти усилия станут важным дополнением к основным мерам, принимаемым белорусским Правительством, подчеркнули в ЮНИСЕФ в Беларуси.

Крупная ИТ-компания присоединилась к этой инициативе с необходимыми закупками. Техническая экспертиза компании поможет с организацией дистанционного обучения. Таким образом, решаются две задачи: оказывается помощь тем, кто в ней особенно нуждается, и получают поддержку меры по предотвращению распространения эпидемии.

— Корпоративная социальная ответственность бизнеса как никогда значима в условиях гуманитарного кризиса, — отметил представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар. — Важно, чтобы другие компании также проявили свою социальную ответственность.

Сотрудничество ЮНИСЕФ и Itransition прокомментировал и директор ПВТ Всеволод Янчевский, назвав проект отличным примером взаимодействия резидентов Парка высоких технологий и международных организаций во благо Беларуси.

— Наше ИТ-сообщество с первых дней очень энергично помогает белорусской медицине. Десятки резидентов парка — от самых крупных до малых компаний — уже оказали материальную и финансовую помощь белорусским врачам и больницам. И буквально каждый день к этому действительно святому делу подключаются новые резиденты, — сказал он.

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Фото: Рейтер
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