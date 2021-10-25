Юбилейная неделя по случаю 100-летия вуза стартует в БГУ, сообщает пресс-служба вуза. На всех факультетах пройдут расширенные заседания Советов в очно-дистанционном формате. В мероприятии примут участие руководство, заведующие кафедрами, ветераны труда и сотрудники подразделений. От имени администрации университета с поздравлениями с вековым юбилеем БГУ выступят проректоры. Преподавателям и ученым факультетов вручат награды БГУ, профильных министерств и ведомств. Торжественное заседание Совета БГУ пройдет 29 октября.

100-летие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в развитие мирового образования и науки. Сегодня БГУ входит в 1% лучших университетов мира согласно мировым рейтингам. Университет представлен в 10 глобальных и 7 предметных рейтингах, из которых главный – "большая тройка" рейтингов. В QS БГУ занимает 295-е место, U.S.News – 367-е, в предметном Шанхайском рейтинге БГУ единственный белорусский вуз, он размещается в диапазоне 201–300. Электронная библиотека БГУ входит в тройку лучших университетских репозиториев в мире.

В БГУ обучается около 30 тыс. студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Среди них около 4 тыс. иностранных граждан. За почти столетний рубеж в БГУ подготовлено около 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников – известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.

По материалам пресс-службы БГУ