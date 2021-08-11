Йота-вариант коронавируса может распространяться до 25 процентов лучше предыдущих штаммов

Йота-вариант COVID-19, впервые выявленный в Нью-Йорке в ноябре минувшего года, может распространяться на 15–25 процентов лучше предыдущих разновидностей коронавируса. Среди пожилых людей коэффициент смертности от инфекции может быть выше, чем в среднем по другим штаммам вируса. Об этом говорит анализ исследований характеристик йота-варианта, опубликованный на medRxiv.
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Авторы нового исследования проанализировали данные о зараженных йота-вариантом с ноября 2020-го по апрель 2021-го. Они оценивали несколько показателей, среди которых – способность вируса распространяться по популяции, заражать уже переболевших коронавирусом, а также так называемый коэффициент смертности – долю умерших от общего количества инфицированных.
В условиях пандемии пoследний показатель можно вычислить очень приблизительно, так как точно выяснить, сколько людей заразилось тем или иным вариантом SARS-CoV-2, очень сложно. То есть чем меньше случаев инфицирования известно, тем выше получается коэффициент смертности. Особенно это характерно для новых штаммов вируса.
Анализ данных и моделирование показали, что в целом йота-вариант хоть и хуже прежних вариантов, но в умеренной степени. Например, он распространяется примерно на 15–25 процентов лучше предыдущих разновидностей вируса, а иммунную защиту может обходить максимум в 10 процентах случаев (а в некоторых не может вовсе).
Среди разных групп взрослых людей йота-вариант увеличивает коэффициент смертности: в максимальном случае – до среднего показателя 82 процентов среди людей от 65 до 74 лет (для других категорий – от 46 до 62 процентов). При этом среди молодых людей увеличения коэффициента смертности ученые не заметили.
На основе результатов исследования ученые рекомендуют пристально следить за новыми разновидностями COVID-19, в особенности уделяя внимание генетической расшифровке новых образцов вируса. Так можно будет лучше следить за распространением инфекции и эффективнее готовиться к новым вспышкам.
ТАСС отмечает, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться с осторожностью.