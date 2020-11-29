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  2. Йоханнес Бё победил в спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону

Йоханнес Бё победил в спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону

В финском Контиолахти, где проходит первый в сезоне этап Кубка мира по биатлону, завершился мужской спринт. Гонку на десять километров с двумя огневыми рубежами выиграл норвежец Йоханнес Тиннес Бё, который ни разу не ошибся на стрельбище и показал итоговое время 23 минуты 53 секунды.


Дополнили пьедестал почета два шведа: Себастьян Самуэльссон (+44,1; 1 промах) и Мартин Понсилуома (+47,9, 1).

Из белорусской команды лучшим в сегодняшней гонке стал Сергей Бочарников, занявший в итоговом протоколе 29 место. Сергей допустил по два промаха на каждом из двух огневых рубежей. Но при этом показал очень конкурентоспособную скорость на трассе – и по итогам отстал от победителя на 2 минуты 12,3 секунды.

Роман Елетнов стал 31-м (+2.13,1; 2), Антон Смольский – 34-м (+2.18,1; 3), Максим Воробей – 39-м (+2.25,0; 1), а Никита Лобастов – 58-м (+3.01,0; 1).

Этот этап Кубка мира стартовал вчерашними индивидуальными гонками, которые выиграли норвежец Стурла Холм Легрейд и итальянка Доротея Вирер. 

Сегодня еще состоится женская спринтерская гонка на 7,5 километра, в которой нашу страну представят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, а также Елена и Ирина Кручинкины.
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Фото: РЕЙТЕР
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