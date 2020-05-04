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Йоханнес Бе назвал дату завершения спортивной карьеры

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, когда намерен завершить свою спортивную карьеру.

«Свои выступления я буду продолжать до 2026 года, после чего и завершу карьеру», — заявил Бе в интервью телеканалу TV2. В 2026-м в Италии пройдут очередные зимние Олимпийские игры, биатлонисту тогда будет 33 года.

По словам Бе, несмотря на опыт, его спортивная мотивация с годами становится только сильнее.

«О том, чтобы уходить раньше, не имеет смысла рассуждать», — цитируют Бе vesti.

Йоханнес начал заниматься биатлоном в 2010 году, когда ему было 17 лет. В 2012-м, в 19 лет, он дебютировал в Кубке мире, а в декабре 2013-го одержал свою первую победу. Является олимпийским чемпионом 2018 года и 10-кратным чемпионом мира. Два последних сезона он выигрывал общий зачет Кубка мира.

 

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