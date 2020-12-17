В настоящий момент все еще остается спорным вопрос о том, является ли беременность дополнительным риском заражения коронавирусом. В свою очередь врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский считает, что интересное положение сильно не увеличивает данный риск. Об этом специалист сообщил на своем YouTube-канале.
– Серьезно риск не увеличивается, но понятно, что на поздних сроках тяжелые формы коронавируса у беременных могут протекать еще тяжелее хотя бы потому, что у вынашивающих детей женщин увеличенная матка влияет на возможность дыхания, а также у беременных есть специфические особенности иммунной системы, – сказал Евгений Комаровский.
Специалист обратил внимание на то, что у женщин в интересном положении вероятность заболеть не выше, чем у небеременных, а тяжесть болезни в очень малой степени зависит от вынашивания ребенка.
– Это не повод нагнетать, пугаться, истерить. Когда вы беременны и профилактируете болезнь, то есть избегаете толпы, надеваете маску, моете руки, соблюдаете дистанцию, то вы этими простыми действиями защищаете не одного человека, а сразу двух, – подчеркнул педиатр.
Фото: pixabay.com
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Является ли беременность дополнительным риском заражения COVID-19? Отвечает педиатр
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