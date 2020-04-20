Весенне-полевые работы в самом разгаре: яровыми засеяно 46 процентов площадей, или 1183 тысячи гектаров. Экватор преодолели Гродненщина и Могилевщина — 59,6 и 52,5 процента соответственно. На Минщине, Брестчине и Гомельщине темпы несколько ниже — 48,4, 45,7 и 40,3 процента. Замыкает сводку Витебщина, где задание выполнено на 36 процентов. В целом ситуация выглядит неплохо, однако в прошлом году по состоянию на утро 20 апреля было засеяно на 100 тысяч гектаров больше. Корреспондент «СГ» разбиралась, что стало причиной более низких темпов посевной кампании нынешнего года.

Первое, что отмечаешь сразу — темпы полевых работ. Отставание идет практически по всем регионам, за исключением Гродненщины и Гомельщины: там видим один и четыре процента с плюсом соответственно. Двух процентов не хватило Минщине, чтобы выйти на уровень прошлого года, Могилевщине — девять. Наиболее весомая разбежка на Брестчине и Витебщине: если в прошлом году к этому моменту было засеяно 60,8 и 58 процентов площадей соответственно, то в нынешнем — 45,7 и 36,3 процента.

Первая причина, как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, в неблагоприятной погоде: в марте выпало лишь 70 процентов от месячной нормы осадков, а в первой декаде апреля их не было вовсе.

— Второе — низкие температуры. Средняя варьируется от тринадцати градусов с плюсом днем до двух с минусом ночью в зависимости от зоны. В результате почва не прогревается до необходимых нам значений, и темпы работ сдерживаются. Хотя в этом году сеять стали раньше, — пояснил начальник отдела производства продукции растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь и обратил внимание на еще один немаловажный фактор: — Работать с оглядкой заставляет еще и сильный ветер: мешают пыльные бури, из-за которых несколько замедлился сев сахарной свеклы, так как ее семена легко выдуваются из почвы.

Несмотря на это, весенне-полевые работы в области не прекращаются. Правда, подходят ко всему избирательно: под сев выбирают участки с более тяжелой почвой, где еще сохранилась влага и минимален риск возникновения пыльных бурь. К слову, Виталий Рудь подчеркнул, что в его практике такое сочетание — бесснежная зима и отсутствие весенних дождей — впервые. Если верить прогнозу погоды из интернет-источников, в ближайшие две недели их также не предвидится. Это опять же вызывает новые опасения: из-за отсутствия влаги и низких температур посевы на отдельных участках могут не взойти. К тому же при пыльных бурях всходы яровых особенно уязвимы: есть риск, что они будут «срезаны» сильными порывами ветра.

Насколько целесообразно не прекращать сейчас посевные работы? Специалисты ответили однозначно: нельзя не сеять лишь потому, что нет дождя и холодно. Если станут выжидать, станет выше риск и вовсе не уложиться в агротехнические сроки. А это еще хуже. Все понимают: дожди, которые спасут урожай, могут пойти в любую минуту. Тем более что основные культуры область практически отсеяла: из оставшихся 235 тысяч гектаров подавляющее большинство за кукурузой.

Весна непростая, подчеркнули и в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома. Это главная причина, почему область не дотянула 27 тысяч гектаров к уровню прошлого года. Сейчас основной упор на зерновые и зернобобовые, сеют также рапс и лен. За кукурузу планируют взяться лишь к концу недели.

Правда, причина уже другая. Темпы сдерживают холодная погода и переизбыток влаги в почве: сеять трудно, семена местами не заделываются, поэтому в области дополнительно пускают технику для заделки семян. Что касается температуры, она не столь критична для зерновой группы, а вот для кукурузы действительно, низкая, прояснил ситуацию начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Валерий Нерозя. К слову, массовый сев в области начался 6 апреля, поэтому о всходах и о каком-либо критическом состоянии посевов говорить рано. Но так как семена протравлены, это оставляет надежду, что вред от климатического форс-мажора будет минимален.

Тем не менее председатель Поставского райисполкома Сергей Чепик акцентирует внимание вот на чем:

— Зерно, посеянное три недели назад, пока не всходит: не хватает плюсовых температур ночью и дождей. Это особенно тревожит: если такая погода сохранится еще пару недель, первый сев будет вызывать опасения. Надеемся, что ситуация изменится в ближайшее время, тем более что синоптики обещают потепление на этой неделе. В таком случае ничего страшного не произойдет. Но на климатический фактор влиять мы не можем. Можем лишь констатировать факты: из-за холодной весны ничего не растет — ни трава, ни озимые, ни те яровые, которые уже посеяли.

Более поздний старт посевной в районе тоже ни к чему хорошему не привел бы. Если бы начали позже, то с учетом объема полевых работ и технической оснащенности сеяли бы весь май. А этого допускать было нельзя. Впрочем, Сергей Чепик соглашается: холодная затяжная весна — явление хоть и нечастое, но доводилось с ним сталкиваться. Что примечательно и звучит особенно обнадеживающе: в итоге аграрии собирали хороший урожай.

Несмотря на капризную весну, полевые работы продолжаются. С опережающими темпами идет подкормка многолетних трав — работы выполнены на 72 процента против 52 в 2019-м. С заданием справились Брестчина и Минщина. На Гродненщине — 92 процента, на Гомельщине — 81. Могилевщина приближается к экватору — выполнено чуть более 47 процентов. На Витебщине всего лишь 11,7 процента, однако это практически вдвое выше по сравнению с прошлым годом. Подкормка озимых зерновых и крестоцветных завершена в пяти регионах — осталось дождаться Витебщину, где остались суммарные 13 тысяч гектаров, или в пределах пяти процентов. Несмотря на то, что в нынешней ситуации регион выглядит аутсайдером, с этим видом работ здесь справились быстрее по сравнению с прошлым годом, когда предстояло выполнить еще четверть задания. Скорее всего, это больше связано с климатическим фактором: бесснежная зима поспособствовало более раннему выходу техники в поле, ведь накопление минеральных удобрений в области держится на уровне 2019-го — чуть более 29 процентов от потребности. К слову, это самый низкий показатель в разрезе регионов: на Гродненщине — 81,7, Брестчине — 74, на Минщине — 66 процентов. На Гомельщине и Могилевщине половина от потребности. В целом по стране накоплено свыше 753 тысяч тонн, или 60 процентов к заданию. Органика на поля вывезена в полном объеме, сейчас завершается ее внесение.