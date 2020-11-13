Своим мнением о роли общественных приемных, организованных на базе объединений профсоюзов, поделился председатель Гродненского городского объединения профсоюзов Андрей Ярошевич, пишет БЕЛТА.
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«Приемные позволяют каждому человеку высказать свое мнение и быть услышанным. Например, для участия в диалоговых площадках, форумах необходимо очень четко и грамотно формулировать предложение, здесь же есть возможность поделиться мыслями, выразить их своими словами», – сказал Андрей Ярошевич.
Он также отметил, что при обращении в приемную белорусы могут поделиться своими предложениями по внесению изменений в Конституцию и получить консультации специалистов. Эта тема, по словам Андрея Ярошевича, людям интересна, что заметно и во время встреч в трудовых коллективах.
«Зачастую предложения и инициативы касаются не напрямую Конституции, а других законов, нормативных актов. Порой в общественную приемную обращаются и с житейскими вопросами. Ни одно из обращений не остается без внимания», – добавил Андрей Ярошевич.
Вместе с профсоюзами в Гродно и районах области задействованы общественные приемные РОО «Белая Русь» и ОО «БРСМ». Обратиться в них можно будет как минимум до конца года.
Фото: БЕЛТА
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Ярошевич: общественные приемные позволяют каждому высказать свое мнение и быть услышанным
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