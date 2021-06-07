Об этом глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко рассказал журналистам после совещания у Президента, где обсуждался проект нового указа по совершенствованию правового режима деятельности парка:
– На один рубль налоговых льгот в парке «Великий камень» (по нашей экспертной оценке) мы получаем прядка 10 дополнительных рублей в экономику Беларуси. У нас даже цифра больше получалась – фактически один к 60, если мы говорим про инвестиции. Бюджетный рубль привлек 9 рублей инфраструктурных инвестиций. Главное сейчас, в том числе после принятия нового законодательного акта – масштабировать и развить этот успех.
По словам Александра Ярошенко, ожидается, что новый указ будет подписан в ближайшее время.
Фото: БЕЛТА
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Ярошенко позитивно оценил отдачу парка «Великий камень» для экономики
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.