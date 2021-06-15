Ярошенко: общий объем инвестиций в «Великий камень» составил более 670 миллионов долларов

«В настоящее время 70 резидентов из 13 стран мира активно вкладывают свои финансовые ресурсы. Объем их промышленного производства составляет 233,5 миллиона рублей. Компания по развитию индустриального парка вкладывает инвестиции в саму территорию парка. Что касается вложения бюджетных средств, то наша страна вложила около 31 миллиона долларов», – сказал глава администрации индустриального парка.
По его словам, на один рубль вложенных инвестиций было привлечено девять рублей инфраструктурных инвестиций при общемировой практике один к двум.
В свою очередь первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев рассказал, что компания вложила 270 миллионов долларов, из которых в инфраструктуру парка – около 240 миллионов долларов. Китай также оказал техническую помощь в размере 50 миллионов долларов, большая часть вложена в инженерно-транспортную инфраструктуру. «Это показывает, что у нас очень дифференцированы источники, бюджет задействован минимально», – подчеркнул он.
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