Ярошенко: общий объем инвестиций в «Великий камень» составил более 670 миллионов долларов

, – сказал глава администрации индустриального парка.По его словам, на один рубль вложенных инвестиций было привлечено девять рублей инфраструктурных инвестиций при общемировой практике один к двум.В свою очередь первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев рассказал, что компания вложила 270 миллионов долларов, из которых в инфраструктуру парка – около 240 миллионов долларов. Китай также оказал техническую помощь в размере 50 миллионов долларов, большая часть вложена в инженерно-транспортную инфраструктуру., – подчеркнул он.