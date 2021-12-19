Яркий градиент, акценты на белом и шик под старину. Топ-3 необычных способа украсить елку

Яркий градиент

Акценты на белом

Шик под старину

Если разрозненность игрушек на елке больше не радует, и несочетающиеся цвета стали резать глаз, пришел час убрать разноцветные шары на антресоль. Вместо этого обратите внимание на градиентные новогодние наборы. Например, от ярко-фиолетового к лавандовому, сиреневому. К шарам можно добавить блестящие фигурки схожих цветов и мишуру. Огоньки подбирайте под тон игрушек: холодный белый или теплый желтый.Вариант достаточно радикальный – нужно сменить ель с классической зеленой на белую. Впрочем, если вы не готовы к таким переменам, можно остановиться на промежуточном варианте – искусственном дереве темно-зеленого цвета, ветви которого покрыты имитацией снега. Украшать такую ель желательно игрушками в одном цвете. Лучше всего на белом фоне будут смотреться яркие шары – например, синие или цвета фуксии. А если вы предпочитаете минимализм, можно украсить «снежную» ель белыми или серебристыми игрушками.Нет, речь не о знаменитых советских игрушках (хотя с их помощью тоже можно создать интересный образ для ели). Оплетите новогоднюю красавицу гирляндой в виде свечей, повесьте на ветви шишки, конфеты, колокольчики. В старину ели еще украшали засахаренными яблоками, шоколадными фигурками и пряниками, но это вариант на любителя: долго такие «игрушки» не продержатся. Впрочем, реальные сладости можно заменить искусственными, к примеру, из стекла.