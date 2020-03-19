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Японский футболист установил уникальный рекорд

Японский полузащитник Кейсуке Хонда стал первым игроком в истории футбола, которому на клубном уровне удалось забить голы в официальных матчах на пяти разных континентах, сообщает AS.

33-летний Хонда отличился дебютным голом в составе бразильского "Ботафого", таким образом забив в Южной Америке.

Ранее японский футболист забивал голы в Азии, Европе, Северной Америке и в Австралии. Спортсмен отличался голами в составе японского "Нагоя Грампус", нидерландских "Венло" и "Витесса", российского ЦСКА, итальянского "Милана", мексиканской "Пачуки" и австралийской "Мельбурн Виктории".

Стоит отметить, что в Африке Хонда также забивал, но в составе японской сборной, с которой выступал на ЧМ-2010 в ЮАР.

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Фото: Рейтер
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