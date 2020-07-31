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  2. Японские ученые выявили связь между смехом и здоровьем в старости

Японские ученые выявили связь между смехом и здоровьем в старости

Ученые университета Нагоя в Японии пришли к выводу, что у пожилых людей, которые не смеются в повседневной жизни, риск того, что впоследствии они не смогут сами себя обслуживать и им потребуется посторонняя помощь, возрастает в 1,4 раза. Об исследовании и причинах этого явления корреспонденту РИА Новости рассказал руководитель группы доцент Департамента профилактической медицины отдела медицинских исследований университета Нагоя Кэндзи Такэути.

Фото: pixabay.com

Кэндзи Такэути в течение трех лет проводил наблюдения за людьми старше 65 лет. В эксперименте участвовали 14 233 человека. Была поставлена задача выявить связь частоты смеха и способности сохранить силы, чтобы самостоятельно обслуживать себя, не нуждаясь в посторонней помощи, и смеха и смерти. Все испытуемые были разбиты на четыре группы в зависимости от того, как часто они смеются в полный голос. В результате выяснилось, что риск потерять способность самостоятельно двигаться и обслуживать себя у тех, кто признался, что почти не смеется, возрастает в 1,4 раза по сравнению с теми, кто смеется почти каждый день. Подобные результаты были выявлены впервые в мире.

Кэндзи Такэути считает, что механизм этого явления, возможно, следует искать в повышении иммунитета.

"Есть данные, что частый смех приводит к улучшению иммунных функций и стимулированию кровообращения. Думаю, что такой же механизм действует и в случае общего состояния, когда потребность в посторонней помощи возникает или человек обходится своими силами в повседневной жизни. В данном случае в исследовании мы за критерий взяли ту степень зависимости от посторонней помощи, когда человек не может сам вставать и ходить, ему необходима помощь при обслуживании себя", – сказал ученый.

При этом еще одну плоскость исследования, а именно взаимосвязь между тем, как часто человек смеется, и возрастом, в котором приходит смерть, установить не удалось. В дальнейшем ученые рассчитывают, что им удастся использовать результаты исследования для раннего прогнозирования дальнейших изменений в состоянии пожилого человека.

Так как удалось подтвердить, что у пожилых людей, которые мало смеются, возрастает риск потери самостоятельности в будущем, "это указывает на вероятность раннего прогнозирования этого состояния в зависимости от снижения частоты смеха", считают ученые.
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