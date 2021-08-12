Японская спортсменка получит новую олимпийскую медаль взамен укушенной местным чиновником

После этого инцидента в мэрию Нагои поступило более 7 тысяч жалоб на действия главы города. Его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии, а также в домогательствах. Такаси Кавамура извинился за свой поступок. Кроме того, политик поговорил с главой Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситой и выразил желание возместить траты на новую золотую медаль.Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Японская сборная завоевала 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых наград, заняв третье место в медальном зачете.