Японская спортсменка получит новую олимпийскую медаль взамен укушенной местным чиновником

Необычный инцидент произошел в городе Нагоя. Игрок женской сборной Японии по софтболу Миу Гото вернулась в родной город после победы ее команды на Олимпиаде в Токио. Во время чествования спортсменки на сцене мэр Нагои Такаси Кавамура снял маску, надел на себя золотую медаль и укусил ее, позируя для фотографов. Также политик неподобающе высказался в адрес девушки. Например, он интересовался, запрещено ли ей вступать в романтические отношения, пишет ТАСС.
После этого инцидента в мэрию Нагои поступило более 7 тысяч жалоб на действия главы города. Его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии, а также в домогательствах. Такаси Кавамура извинился за свой поступок. Кроме того, политик поговорил с главой Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситой и выразил желание возместить траты на новую золотую медаль.
Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Японская сборная завоевала 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых наград, заняв третье место в медальном зачете.