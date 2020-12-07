Японию планируют открыть для туристов весной

Фото:

pixabay.com

Правда, у каждого путешественника обязательно должен быть отрицательный ПЦР-тест и план поездки. Карантин не нужен, проезд на общественном транспорте будет запрещен, передвигаться туристы смогут только на арендованных автобусах. Встречи и общение с другими туристическими группами также запрещены. Список стран, откуда будет разрешен въезд, будет формироваться в соответствии с показателями заболеваемости коронавирусом.На данный момент в Японию можно приехать с медицинской, образовательной, культурной и деловой целью. Можно попасть в страну и имея право на долгосрочное проживание. Из России сейчас осуществляют рейсы и национальный (три раза в неделю), и японский перевозчики (раз в неделю через Хельсинки).– поясняет генеральный директор компании TourDom.ru Ирина Серганова.Сейчас документы от туристов для посещения Японии не принимаются. На въезде в страну необходимо иметь справку с отрицательным результатом теста, выданную не ранее чем за 72 часа. Нужен двухнедельный карантин, недопустимы поездки в общественном транспорте.