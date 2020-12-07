Власти Японии планируют весной разрешить иностранцам въезд небольшими группами, – сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Правда, у каждого путешественника обязательно должен быть отрицательный ПЦР-тест и план поездки. Карантин не нужен, проезд на общественном транспорте будет запрещен, передвигаться туристы смогут только на арендованных автобусах. Встречи и общение с другими туристическими группами также запрещены. Список стран, откуда будет разрешен въезд, будет формироваться в соответствии с показателями заболеваемости коронавирусом.
На данный момент в Японию можно приехать с медицинской, образовательной, культурной и деловой целью. Можно попасть в страну и имея право на долгосрочное проживание. Из России сейчас осуществляют рейсы и национальный (три раза в неделю), и японский перевозчики (раз в неделю через Хельсинки).
– Ожидается, что туристов станут пускать в апреле. Но точных дат пока нет. У нас есть групповые туры с 1 апреля, – поясняет генеральный директор компании TourDom.ru Ирина Серганова. – Все поездки будут исключительно автобусами или минивэнами.
Сейчас документы от туристов для посещения Японии не принимаются. На въезде в страну необходимо иметь справку с отрицательным результатом теста, выданную не ранее чем за 72 часа. Нужен двухнедельный карантин, недопустимы поездки в общественном транспорте.
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Японию планируют открыть для туристов весной
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