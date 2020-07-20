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Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ

Японская ракета-носитель вывела в космос зонд ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса. Старт успешно прошел в понедельник с космодрома на острове Танэгасима, сообщает Mitsubishi Heavy Industries.

Фото: NASA

Ранее старт ракеты дважды откладывали из-за неблагоприятной погоды – в Японии больше недели шли проливные дожди, которые привели к наводнениям и оползням.

Зонд создан в сотрудничестве Космического агентства ОАЭ, Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида и трех американских университетов, передает ТАСС. Он оснащен двумя солнечными батареями, многоканальной камерой с высоким разрешением, а также инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами.

По плану зонд должен достичь Марса в следующем году, когда Объединенные Арабские Эмираты будут отмечать 50-летие. Ожидается, что зонд пробудет на орбите Марса один марсианский год (или 687 земных дней). Аппарат займется изучением марсианской атмосферы и климата.

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