Япония вводит строгий карантин для возвращающихся из еще 14 стран

Япония с 30 ноября вводит строгий карантин по COVID-19 в специально отведенных местах для своих граждан и иностранцев с долгосрочными визами и видом на жительство, возвращающихся из 9 стран на юге Африки и 14 других государств. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, «для японцев и других (обладателей долгосрочных виз и вида на жительство. – Прим. ред.) в дополнение к 9 странам при въезде еще из 14 стран, где выявлены заражения (штаммом «омикрон»), будет применяться строгий карантин в специально отведенных для этого заведениях».
Напомним, что ранее Япония ввела 10-дневный карантин для приезжающих из 9 африканских стран: ЮАР, Малави, Замбии, Мозамбика, Эсватини, Зимбабве, Лесото, Намибии и Ботсваны.
Кроме того, с 30 ноября иностранцам запретят въезд в Японию по бизнес- и учебным визам.
Новый штамм коронавируса – B.1.1.529 – обнаружили в ЮАР. В ВОЗ классифицировали его как вызывающий беспокойство. Новый вариант COVID-19 получил название «омикрон». Сейчас этот штамм уже выявлен не только в Африке, но и в Гонконге, Канаде, Австралии, а также ряде европейских государств.
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