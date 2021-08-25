Япония введет режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Японии приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации еще в восьми префектурах из-за распространения COVID-19. Об этом заявил министр, отвечающий за национальную борьбу с коронавирусом Ясутоси Нисимура, передает агентство Kyodo.
Ограничения распространятся на префектуры Хоккайдо, Мияги, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Окаяма. Они вступят в силу 27 августа и будут действовать до 12 сентября. Сейчас режим ЧС действует еще в 13 регионах Японии, включая Токио, Осаку, Киото и Окинаву. Так, ограничения будут в 21 из 47 японских префектур.
В условиях ЧС заведения общепита должны прекращать работу не позднее 20.00, будет ограничена продажа спиртного. Универмаги и торговые центры должны ограничить количество посетителей, которые находятся в помещении одновременно. Компаниям рекомендовано переводить до 70% работников на удаленную работу.
По информации ТАСС, в последние недели в Японии наблюдается ухудшение ситуации с распространением COVID-19, регулярно обновляются антирекорды суточного прироста числа инфицированных. Общее число случаев заражения в стране с начала пандемии - более 1,34 млн, зафиксировано 15,7 тыс. смертей. Выздоровели около 1,1 млн заразившихся, почти две тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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