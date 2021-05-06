Япония создаст бесполетную зону в Токио на время Олимпийских и Паралимпийских игр

Зона затронет пространство над спортивными объектами, где будут проходить церемонии и соревнования. Создаваться зона будет за два часа до старта мероприятий, а спустя час после их завершения ее действие будет прекращаться. При этом зона не повлияет на график японских аэропортов и регулярные рейсы авиакомпаний.Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Олимпийские игры пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября. При этом название Игр "Токио-2020" сохраняется.