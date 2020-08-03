Япония сохранила прогноз по годовому снижению ВВП

Власти Японии сохранили прогноз по снижению валового внутреннего продукта страны в 2020 году, на который существенное влияние оказала пандемия коронавируса.





По уточненным данным правительства Японии, снижение ВВП в первом квартале текущего года составило 0,6% к аналогичному прошлогоднему периоду., передает ТАСС. Годовой прогноз по сравнению с обнародованным в начале июня не изменился. К концу года при сохранении текущей динамики ВВП страны уменьшится на 2,2%, считают в правительстве.

Ранее японское общественное телевидение сообщало, что в 2020 финансовом году (апрель 2020 - март 2021 гг.) ВВП страны может снизиться на 4,5%.