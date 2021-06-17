Японское правительство объявило об отмене с 20 июня режима чрезвычайного положения в Токио и восьми префектурах. Но некоторые ограничения будут сохраняться, сообщает Kyodo News.
Чрезвычайное положение перестанет действовать в Токио, Хоккайдо, Айти, Киото, Осаке, Хиого, Окаяме, Хиросиме и Фукуоке. Окинава останется префектурой, в которой чрезвычайное положение продлится до 11 июля, так как в местных больницах все еще увеличивается число пациентов с COVID-19. Такое решение обусловлено тем, что количество случаев заражения COVID-19 по всей стране уменьшается, а вакцинация набирает обороты.
Премьер-министр Ёсихидэ Суга пообещал быстро реагировать на любые признаки роста инфекций и контролировать загруженность медицинской системы.
– Мы должны помнить о вариантах коронавируса и предотвращать рецидив инфекций, – сказал министр Ясутоши Нисимура, отвечающий за реагирование на коронавирус.
Барам и ресторанам снова будет разрешено продавать спиртное, но только до 19:00, и они должны будут закрываться в 20:00. Также на массовых мероприятиях (спортивные игры и концерты) будет ограничено допустимое число зрителей до десяти тысяч.
В Токио с 25 апреля действует режим ЧП – уже третий с начала пандемии. 16 июня в Японии было зарегистрировано 1710 новых случаев заражения COVID-19. В середине мая, когда был четвертый пик коронавируса, ежедневно регистрировалось более семи тысяч случаев заражения.
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Япония с 20 июня отменит чрезвычайное положение в девяти префектурах
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