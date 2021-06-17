Япония с 20 июня отменит чрезвычайное положение в девяти префектурах

Чрезвычайное положение перестанет действовать в Токио, Хоккайдо, Айти, Киото, Осаке, Хиого, Окаяме, Хиросиме и Фукуоке. Окинава останется префектурой, в которой чрезвычайное положение продлится до 11 июля, так как в местных больницах все еще увеличивается число пациентов с COVID-19. Такое решение обусловлено тем, что количество случаев заражения COVID-19 по всей стране уменьшается, а вакцинация набирает обороты.Премьер-министр Ёсихидэ Суга пообещал быстро реагировать на любые признаки роста инфекций и контролировать загруженность медицинской системы., – сказал министр Ясутоши Нисимура, отвечающий за реагирование на коронавирус.Барам и ресторанам снова будет разрешено продавать спиртное, но только до 19:00, и они должны будут закрываться в 20:00. Также на массовых мероприятиях (спортивные игры и концерты) будет ограничено допустимое число зрителей до десяти тысяч.В Токио с 25 апреля действует режим ЧП – уже третий с начала пандемии. 16 июня в Японии было зарегистрировано 1710 новых случаев заражения COVID-19. В середине мая, когда был четвертый пик коронавируса, ежедневно регистрировалось более семи тысяч случаев заражения.