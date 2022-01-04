Япония рассмотрит возможность введения внутренних ограничений из-за "Омикрона"

– пояснил он.Премьер-министр добавил, что соответствующее решение правительство может принять уже на будущей неделе. Тогда же планируется сделать заявление по поводу продления запрета на выдачу новых виз.Кисида также заявил, что японская сторона должна в течение января договориться с американской компанией Pfizer о поставках их нового препарата для лечения коронавирусной инфекции.