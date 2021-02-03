Заболеваемость коронавирусом в Японии вернулась к значениям конца декабря. Сейчас суточный прирост гораздо ниже, чем это было в первые дни нового года, когда правительство решило ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио и еще 10 префектурах страны. Несмотря на снижение показателей, снимать санитарные ограничении власти пока не торопятся, передает телеканал "Россия 24".
За минувшие сутки в Японии выявлено около 2300 новых случаев заражения COVID-19. Это в три с половиной раза ниже пиковых показателей 8–9 января. Однако смертность и число тяжелобольных считаются по-прежнему критически высокими. Поэтому введенный до 7 февраля режим ЧС в 10 префектурах страны продлевается еще на месяц.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обратился к общественности и призвал с пониманием отнестись к данному решению:
– Я призываю вас к сотрудничеству и прошу потерпеть еще немного. Мы должны убедиться, что инфекция гарантированно отступает, именно поэтому я принял такое решение.
Премьер при этом допустил, что меры могут быть смягчены досрочно, если улучшение ситуации ускорится.
Режим ЧС предписывает в сфере общественного питания ресторанам и кафе закрываться после восьми вечера, а людям не покидать без особой надобности дома в вечернее время.
Фото: БЕЛТА
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Япония продлевает режим ограничений из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
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