Из-за коронавируса правительство Японии приняло решение до 7 февраля приостанавить действие миграционных послаблений для бизнесменов из ряда стран и регионов, передает ТАСС.
– Среди тех, кто въезжал и выезжал по действующим с 11 странами и регионами соглашениям о поездках в целях бизнеса, не выявлено случаев нового штамма коронавируса. Однако, исходя из ситуации внутри нашей страны, а также того факта, что мы выявили еще один штамм у приезжего из Бразилии, мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС 7 февраля, – рассказал премьер-министр Ёсихидэ Суга.
Кроме того, Суга сказал, что данное решение никак не связано с рисками накануне Олимпиады в Токио.
Фото: pixabay.com
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Япония полностью запретила въезд иностранцам, включая бизнесменов
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