Япония планирует в 2024 году отправить миссию по изучению спутника Марса

В 2024 году Япония может отправить миссию по изучению спутника Марса – Фобоса. С его поверхности планируется осуществить забор грунта, передает ТАСС.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) уточнило, что к Фобосу вылетит космический корабль. Он спустит на луну Марса зонд, который соберет необходимые образцы. Затем летательный аппарат вернется на Землю. Перед входом в атмосферу корабль сбросит капсулу с образцами грунта.
Исследователи из Японии планируют получить примерно 10 граммов фрагментов поверхности Фобоса. Ученые рассчитывают благодаря образцам узнать некоторые факты о происхождении спутника. Отмечается, что на Фобосе могут находиться пыль и песок, попавшие туда с Марса.
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