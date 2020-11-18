Японский стартап Astroscale Holdings Inc. отправит на орбиту специальный спутник для уборки космического мусора. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.
Запуска спутника планируется в марте 2021 года. Сообщается, что он будет выведен на орбиту российской ракетой "Союз", которая стартует с казахстанского космодрома Байконур. Длина и высота спутника - 6 м, ширина - 11 м, вес - 175 кг.
Напомним, что к космическому мусору относятся неработающие спутники и сброшенные секции ракет, которые считаются угрозой для работающих объектов и Международной космической станции. По данным агентства уже обнаружено около 20 тыс. подобных объектов размером более 10 см.
Сообщается, что спутник проведет первую тестовую миссию, где при помощи специальных магнитных панелей будет притягивать имитированный космический мусор. После этого он вернется в атмосферу Земли и сгорит вместе с собранными предметами. К слову, имитированный мусор, снабженный специальной магнитной пластиной, будет запущен вместе со спутником.
Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований заявляло о планах по разработке специального спутника, который сможет при помощи лазера уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор. Разработка будет вестись совместно с оператором спутниковой связи SKY Perfect JSAT и японским государственным Институтом естественных наук "Рикэн".
Фото: Kyodo
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Япония отправит на орбиту спутник для уборки космического мусора
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