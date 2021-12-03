Япония ограничила въезд в страну из-за омикрон-штамма коронавируса

С 8 ноября Япония смягчила въездные ограничения для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров. В стране возобновили процесс оформления новых виз. Однако уже 30 ноября власти отменили эти послабления из-за угрозы распространения нового штамма коронавирусной инфекции.Отмечается, что со 2 декабря действие всех выданных в этот промежуток времени новых виз было приостановлено на месяц.Пока въезд в страну разрешен только японцам, иностранцам, постоянно проживающим в ней и имеющим долгосрочные визы, и дипломатам. В качестве исключения въезд в страну может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев.