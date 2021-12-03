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Япония ограничила въезд в страну из-за омикрон-штамма коронавируса

Власти Японии приняли решение приостановить действие выданных недавно виз из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

С 8 ноября Япония смягчила въездные ограничения для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров. В стране возобновили процесс оформления новых виз. Однако уже 30 ноября власти отменили эти послабления из-за угрозы распространения нового штамма коронавирусной инфекции. 

Отмечается, что со 2 декабря действие всех выданных в этот промежуток времени новых виз было приостановлено на месяц.

Пока въезд в страну разрешен только японцам, иностранцам, постоянно проживающим в ней и имеющим долгосрочные визы, и дипломатам. В качестве исключения въезд в страну может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев.
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