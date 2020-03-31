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Японец Ногути первым из иностранцев полетит на МКС на корабле Маска

Японский астронавт Соити Ногути первым из иностранцев назначен в экипаж нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию, информирует РИА Новости.

Фото: pixabay.com

В июле 2019 года было объявлено о назначении Ногути в экипаж нового американского пилотируемого корабля, но без уточнения какого именно — Crew Dragon или Starliner компании Boeing.

"Астронавт JAXA Соити Ногути, сейчас готовящийся и тренирующийся для экспедиции на МКС, начнет тренировку для участия в первом штатном полете корабля Crew Dragon разработки SpaceX", — сообщили в Японском агентстве аэрокосмических исследований JAXA. 

В марте минувшего года Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на Международную космическую станцию. Первый испытательный пилотируемый полет корабля на станцию планируется в мае. В состав экипажа входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

В экипаж первого штатного полета Crew Dragon, помимо Ногути, включены астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и, неофициально, Шеннон Уолкер.

Ногути совершил два космических полета на МКС: на американском шаттле "Дискавери" в 2005 году и российском корабле "Союз ТМА-17" в 2009—2010 годах.
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