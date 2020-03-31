Японец Ногути первым из иностранцев полетит на МКС на корабле Маска

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В июле 2019 года было объявлено о назначении Ногути в экипаж нового американского пилотируемого корабля, но без уточнения какого именно — Crew Dragon или Starliner компании Boeing., — сообщили в Японском агентстве аэрокосмических исследований JAXA.В марте минувшего года Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на Международную космическую станцию. Первый испытательный пилотируемый полет корабля на станцию планируется в мае. В состав экипажа входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.В экипаж первого штатного полета Crew Dragon, помимо Ногути, включены астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и, неофициально, Шеннон Уолкер.Ногути совершил два космических полета на МКС: на американском шаттле "Дискавери" в 2005 году и российском корабле "Союз ТМА-17" в 2009—2010 годах.