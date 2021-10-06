"Яндекс" рассказал об усилении защиты аккаунтов пользователей

"Яндекс" усилил защиту аккаунтов с помощью "Яндекс ID". Теперь при вводе пароля система проверяет его безопасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Яндекс" усилил защиту аккаунтов с помощью "Яндекс ID". Таким образом удается проверять безопасность вводимых пользователями паролей. Кроме того, "Яндекс" будет присылать пуши о всех входах в "Яндекс ID", чтобы минимизировать риск взлома аккаунтов злоумышленниками", – сказано в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что для проверки используется база из 1,2 миллиарда скомпрометированных паролей, которая пополняется из открытых источников. В ней содержатся пароли, которые попали в открытый доступ или утекли в сеть. Если пароль был скомпрометирован, "Яндекс" попросит поменять его и подтвердить права на аккаунт при помощи кода из СМС.
–"Яндекс ID" хранит личные данные, поэтому имеет серьезную систему защиты. Но, если пароль попадает в руки третьих лиц, защитить профиль становится намного сложнее. Поэтому мы и усилили защиту аккаунтов и постоянно проверяем пароли на безопасность. Это технически сложная задача, так как все пароли хранятся и передаются в зашифрованном виде, – пояснил руководитель "Яндекс ID" Владислав Таболин.
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