«Яндекс» и Google напомнили пользователям о Дне Независимости Беларуси

Дудлы в честь государственного праздника украсили титульные страницы сайтов-поисковиков.

Специальные версии логотипа — дудлы — появились на титульных страницах «Яндекс» и Google в честь Дня Независимости Беларуси.

Американский поисковик разместил у себя белорусский государственный флаг, который развевается на фоне голубого неба и облаков. А российский «Яндекс» добавил к фирменной букве «Я» Мирский замок и звезду на обелиске Победы.

Если кликнуть на картинки, то поисковик выведет информацию о Дне Независимости Беларуси.