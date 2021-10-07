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  2. Якубович рассказал, как его на протяжении пяти лет "хоронили" в интернете

Якубович рассказал, как его на протяжении пяти лет "хоронили" в интернете

Популярный российский ведущий в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!" рассказал, как относится к тому, что в сети уже не раз появлялась информация о его смерти. 


76-летний Якубович отметил, что совсем не ощущает свой возраст. Он добавил, что полгода назад прошел ВЛК (врачебно-летная комиссия. – Прим. ред.) и подтвердил сертификацию командира корабля. 

Ведущая шоу попросила прокомментировать слухи об операции на сердце. Она уточнила, что в интернете даже появлялись фото Якубовича в инвалидной коляске. 

– О том, что я умер в Германии, узнал, когда был на гастролях в Сибири. У меня якобы была тяжелая операция на сердце, потом у меня была онкология, еще что-то. И я все это узнаю из СМИ, будучи здоровым. Меня пять лет хоронили, – рассказал он. 

Якубович добавил, что не планирует подавать в суд:

– Пусть пишут, мне жалко, что ли? Разбираться с этим у меня нет времени, – заключил ведущий. 

Фото: скриншот видео 
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