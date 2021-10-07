Якубович рассказал, как его на протяжении пяти лет "хоронили" в интернете

76-летний Якубович отметил, что совсем не ощущает свой возраст. Он добавил, что полгода назад прошел ВЛК (врачебно-летная комиссия. –) и подтвердил сертификацию командира корабля.Ведущая шоу попросила прокомментировать слухи об операции на сердце. Она уточнила, что в интернете даже появлялись фото Якубовича в инвалидной коляске.– рассказал он.Якубович добавил, что не планирует подавать в суд:– заключил ведущий.Фото: скриншот видео