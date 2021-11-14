Яков Кедми о гуманитарном кризисе на границе: все это – польско-литовская провокация

Из Беларуси пытаются сделать главного «внешнего врага» Европы, используя для этого ситуацию с беженцами на границе, которая освещается средствами циничной, наглой, ложной пропаганды. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил израильский политолог Яков Кедми.
- Все это – польско-литовская провокация. Потому что только за несколько месяцев до этого более 10 тысяч беженцев прошло через Польшу в Германию. Так в чем дело? Польша устроила демонстрацию, а Европейский союз поддерживает Польшу во всех ее гнусных делах, особенно против Беларуси и России. Итого, соединилась обычная польская подлость и провокация и антибелорусская, антироссийская политика Европейского союза. Потому что не важно, что делается, если можно в этом обвинить Беларусь, усилить внешнеполитическое давление.
По словам Кедми, нынешняя ситуация напоминает годы, когда в Европе зарождался нацизм:
- Параллели абсолютно четкие. Это параллели, которыми славились и Польша, и Германия. Правда, тогда жертвами оказались евреи, когда их выгоняли из Германии в Польшу, а польские пограничники стреляли в них и гнали обратно в Германию. Это уже было, это и послужило причиной Хрустальной ночи. Поляки и тогда стреляли в беженцев, сегодня это сопровождается совершенно наглой ложью. Я вижу, что сообщают на Западе, поляки говорят «под угрозой оружия белорусские пограничники гонят беженцев в Польшу». И никто не отмечает того факта, что запретили поляки появляться журналистам на границе, никого не подпускают. А с белорусской стороны все есть. Но зачем? Это говорит не только о бесчестности, о чудовищной жестокости. Это говорит о том, что их не интересует правда. Их интересует только одно. Что бы ни было – Беларусь виновата, Лукашенко виноват, и, конечно, стоящий за ним Путин. Все повторяют и показывают это наглое, подлое выступление польского руководителя, который говорит: «Путин за всем этим стоит». И ни у кого мозги не шевелятся, никто не задает обычного журналистского вопроса: а на каком основании он это говорит? И к этому еще добавляют фрау Меркель. Вот как на Западе комментируют ее беседу с Путиным? «Она потребовала у Путина, чтобы он надавил на Лукашенко, чтобы тот перестал силой посылать беженцев». И никто не говорит, что ответил Путин. Ответ Путина «говорите с Беларусью» никто на Западе не повторяет. Опять-таки, это организованная, циничная, наглая, ложная пропаганда и политика.
По словам эксперта, реальные проблемы беженцев Европу никогда не интересовали. Этот вопрос всегда решался, исходя из политических интересов.
- Люди их никогда не интересовали и не интересуют. Когда принимали бегущих из Африки или из Азии, их интересовала только политическая конъюнктура, как это преподать с политической точки зрения, чтобы усилить свое внутреннее политическое положение. Абсолютное безразличие к судьбе беженцев и никакого желания или намерения как-то эту проблему решать.