Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока БелАЭС

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, – рассказали в госкорпорации.Поставка свежего ядерного топлива выполнена по генеральному контракту на сооружение энергоблоков Белорусской АЭС.Процесс входного контроля проводился профильными специалистами БелАЭС с участием представителей генерального подрядчика АО "Атомстройэкспорт" и завода – изготовителя топлива Новосибирский завод химконцентратов.Каждый этап приемки контролировали сотрудники Госатомнадзора Беларуси., – отметили в управлении коммуникаций.До начала загрузки в реактор энергоблока № 2 все топливо будет находиться в хранилище, обеспечивающем соблюдение необходимых условий.Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца Гродненской области.