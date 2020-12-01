«Я знаю жизнь по обе стороны баррикад»: 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

– рассказывает Анна Анатольевна.Анна Ткачёва не случайный человек в рядах борцов со СПИДом.– продолжает она свой рассказ. –Анна Анатольевна по дополнительному образованию социальный педагог, обладатель профильного сертификата по инфекционным болезням. Девять лет она входила в страновой координационный комитет по взаимодействию с глобальным фондом для борьбы с ВИЧ-СПИДом, туберкулезом и малярией в Республике Беларусь, представляя сообщество физлиц, затронутых туберкулезом. С 2018 года входила в рабочую группу по анализу правовой среды по ВИЧ-инфекции, в том числе Кодекса о браке и семье.Этот последний вопрос особенно важен и для самих больных, и для их семей, ведь в 1980–1990-х годах ВИЧ-инфицированные нередко подвергались стигматизации, а то и травле.– говорит Анна Анатольевна. –Благодаря успехам медицины, многие проблемы сейчас решаются.– рассказывает Анна Анатольевна.Но это в том случае, если ситуация полностью под контролем. Если же ВИЧ-отрицательный человек подозревает, что мог стать жертвой случайности, злого умысла или ошибки, в первые 72 часа можно обратиться к инфекционисту, пропить курс лекарств и оставаться здоровым. Это называется постконтактной профилактикой.Точно так же решают вопрос с зачатием и оберегают от заражения новорожденных детей. Если раньше до 40% младенцев заражались от больной матери во время беременности и родов, то сейчас этот процент ничтожен.– поясняет Анна Анатольевна.Впрочем, это не означает, что ситуация с ВИЧ настолько благополучна. Но связано это не столько с медициной, сколько с нашим собственным поведением.Еще один удивительный факт – возраст инфицированных.Спрашиваю, отчего так получается.Кстати, Анна Анатольевна указывает на еще один законодательный прорыв:Но, по словам Анны Анатольевны, тут есть важный момент. Если предполагаемая жертва заражения придет в кабинет инфекциониста и сделает отметку в медицинской карте своего ВИЧ-положительного партнера, что уведомлен (или чаще – уведомлена) о его ВИЧ-статусе, никого судить не будут. Так что можно спасти любимого человека… а можно и не спасать.– говорит Анна Анатольевна Ткачёва, и в этом с ней нельзя не согласиться.Фото из личного архива