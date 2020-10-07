Качели, горка, скалодром, турники и беседка – душе ребенка есть где развернуться. Современный игровой комплекс появился во дворе многоэтажного дома № 24 по Школьной улице в Докшицах. Теперь этот адрес – одно из самых популярных мест у детворы даже из новых микрорайонов.
– Окно кухни нашей квартиры выходит на эту площадку. Конечно, хотелось, чтобы сын Захар и дочь Мелания всегда были на виду. Вот и решили с супругой Еленой оборудовать место для игр. Идеи черпали в интернете, кое-что видели в Докшицах, Минске, – рассказывает Дмитрий Модяло, инженер лесного хозяйства, который вместе с отцом Владимиром, опытным столяром, все сделали собственными руками. – Древесиной обеспечил ЖКХ «Докшицы-коммунальник», нам осталось докупить комплектующие. Дочь больше всего любит качели и теперь всем рассказывает: «Это сделал мой папа!»
Игровой комплекс получился функциональным и экологичным, его оценили дети. В следующем году семья Модяло планирует поставить отдельные качели, и не одни, и обновить детскую песочницу.
А в Пинске многодетная семья Анастасии и Сергея Шелестов подарила детскому саду № 5, который посещает их сын Кирилл, яркий домик для игр в два этажа. На первом розовая кухня с духовкой, на втором этаже капитанский мостик пиратского корабля с двумя штурвалами. Горки, скалодром, гимнастические кольца, баскетбольное кольцо -- здесь есть чем заняться целой садовской группе! Супруга Анастасия нарисовала эскизы будущего дома, а Сергей, который увлекается столярным делом, воплотил все это в жизнь.
Фото из архива семьи Модяло и портала media-polesye.by
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«Я в домике!» В Докшицах и Пинске родители сами возвели необычные игровые площадки для детей
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