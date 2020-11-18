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«Я работаю на зале, чтоб коровы не скучали». Сыроделы Минщины с юмором поздравили коллег и стали звездами YouTube

Накануне профессионального праздник аграриев и сельхозпереработчиков Слуцкий сыродельный комбинат объявил среди своих филиалов и производственных участков конкурс на лучшее видеопоздравление. Обязательно посмотрите эти девять роликов на официальном YouTube-канале комбината – порция позитива вам гарантирована. Наши переработчики умеют не только изготовить классный продукт, но еще и пишут стихи, поют, танцуют. Чем не артисты?

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Под видео в комментариях писали: «Отличная работа!», «Подняли настроение», поддерживали отдельных артистов: «Ленька и Сережка из Березино – вы супер!» Другие зрители нахваливали продукцию, которую производят «самодеятели»: «У вас крутые сырки!», «творожная масса из Слуцка – любовь с детства», «В Старых Дорогах самое вкусное мороженое». Не поверите, но праздничные ролики настиг небывалый успех: тройка лидеров в конкурсе, это Любань, Клецк и Старые Дороги, набрала всего за неделю 12, 10 и 7 тысяч просмотров в сети. Поздравления смотрели в Беларуси, пересылали родным и знакомым в Россию, Украину, Канаду, США, Турцию. А каждый лайк под видео головное предприятие обещает «монетизировать»: один лайк – один рубль. Так что креативные любанские сыроделы получат 1473 рубля, клецкие – 1185, стародорожские – 974.

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Любанский филиал, по словам Екатерины Русакович, специалиста по кадрам и председателя профкома, за основу ролика взял популярный в интернете челендж с переодеванием. Стоит доярочка в халате с доильным аппаратом и бидоном в руках – вуаля, и она среди буренок в длинном вечернем платье, красотка, готовая идти на бал. Доярку сыграла юрист Екатерина Янченко. А вот с серьезным видом контролирует производственный процесс экипированный под завязку начальник маслодельного участка Андрей Мафиеня. Секунда – и он задорно пританцовывает в кадре в белой рубашке и стильной бабочке. Молодой специалист-сыродел Диана Сойка преобразилась, сделав в цехе колесо. И все это под веселые куплеты «Ой, масло, сыр, молоко отличное. Гарантируем мы вам качество приличное. Есть работа, есть сырье, скажем без зазнайства. Мы за все благодарим наши все хозяйства». 

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Клецкий ролик, занявший второе место, открывают три задорных певучих косца и веселый баянист: «С поля сытые коровки урожай домой несут. С фермы на молоковозы реки белые текут». Баяниста сыграл водитель Артем Минец, траву для буренок косили механик по ремонту транспорта Денис Антонович, электрогазосварщик Геннадий Новик и мастер смены цеха Евгений Березовский. Снимали ролик рядом с участком молокосдатчика в Клецке, который держит небольшое стадо, в кадр поглядывали любопытные буренки. Эколог и председатель профкома Елена Кравчук призналась, что конкурс помог раскрыть таланты. Слова песни из сериала «Сваты» переложила изготовитель творога Галина Плакса. Косцы, баянист, девчата-производственницы пели сами, записывались в студии, и получилось у них очень даже неплохо. Самое интересное, что засветиться в кадре не постеснялись и некоторые руководители. К примеру, директор Клецкого филиала ОАО смотрел в бинокль на предприятие под слова «И директор зорким оком за процессами следит, нашим Клецким филиалом хорошо руководит».

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