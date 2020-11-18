«Я работаю на зале, чтоб коровы не скучали». Сыроделы Минщины с юмором поздравили коллег и стали звездами YouTube

Накануне профессионального праздник аграриев и сельхозпереработчиков Слуцкий сыродельный комбинат объявил среди своих филиалов и производственных участков конкурс на лучшее видеопоздравление. Обязательно посмотрите эти девять роликов на официальном YouTube-канале комбината – порция позитива вам гарантирована. Наши переработчики умеют не только изготовить классный продукт, но еще и пишут стихи, поют, танцуют. Чем не артисты?
Под видео в комментариях писали: «Отличная работа!», «Подняли настроение», поддерживали отдельных артистов: «Ленька и Сережка из Березино – вы супер!» Другие зрители нахваливали продукцию, которую производят «самодеятели»: «У вас крутые сырки!», «творожная масса из Слуцка – любовь с детства», «В Старых Дорогах самое вкусное мороженое». Не поверите, но праздничные ролики настиг небывалый успех: тройка лидеров в конкурсе, это Любань, Клецк и Старые Дороги, набрала всего за неделю 12, 10 и 7 тысяч просмотров в сети. Поздравления смотрели в Беларуси, пересылали родным и знакомым в Россию, Украину, Канаду, США, Турцию. А каждый лайк под видео головное предприятие обещает «монетизировать»: один лайк – один рубль. Так что креативные любанские сыроделы получат 1473 рубля, клецкие – 1185, стародорожские – 974.
Любанский филиал, по словам Екатерины Русакович, специалиста по кадрам и председателя профкома, за основу ролика взял популярный в интернете челендж с переодеванием. Стоит доярочка в халате с доильным аппаратом и бидоном в руках – вуаля, и она среди буренок в длинном вечернем платье, красотка, готовая идти на бал. Доярку сыграла юрист Екатерина Янченко. А вот с серьезным видом контролирует производственный процесс экипированный под завязку начальник маслодельного участка Андрей Мафиеня. Секунда – и он задорно пританцовывает в кадре в белой рубашке и стильной бабочке. Молодой специалист-сыродел Диана Сойка преобразилась, сделав в цехе колесо. И все это под веселые куплеты «Ой, масло, сыр, молоко отличное. Гарантируем мы вам качество приличное. Есть работа, есть сырье, скажем без зазнайства. Мы за все благодарим наши все хозяйства».
Клецкий ролик, занявший второе место, открывают три задорных певучих косца и веселый баянист: «С поля сытые коровки урожай домой несут. С фермы на молоковозы реки белые текут». Баяниста сыграл водитель Артем Минец, траву для буренок косили механик по ремонту транспорта Денис Антонович, электрогазосварщик Геннадий Новик и мастер смены цеха Евгений Березовский. Снимали ролик рядом с участком молокосдатчика в Клецке, который держит небольшое стадо, в кадр поглядывали любопытные буренки. Эколог и председатель профкома Елена Кравчук призналась, что конкурс помог раскрыть таланты. Слова песни из сериала «Сваты» переложила изготовитель творога Галина Плакса. Косцы, баянист, девчата-производственницы пели сами, записывались в студии, и получилось у них очень даже неплохо. Самое интересное, что засветиться в кадре не постеснялись и некоторые руководители. К примеру, директор Клецкого филиала ОАО смотрел в бинокль на предприятие под слова «И директор зорким оком за процессами следит, нашим Клецким филиалом хорошо руководит».
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