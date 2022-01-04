«Я пришла сюда служить»: Екатерина Дулова вступила в должность генерального директора Большого театра Беларуси

Сегодня министр культуры Анатолий Маркевич представил ее в этом качестве коллективу Большого театра. С цветами и благодарностями проводили уходящего гендиректора — Вячеслава Ивановича Гарбузова, — который за девять месяцев на посту сделал много полезного для театра.





А вчера Екатерина Николаевна Дулова торжественно попрощалась с Белорусской академией музыки, в которой проработала тридцать лет и одиннадцать лет была ее ректором. Здесь хорошо помнят и ее родителей –виолончелиста, профессора кафедры струнных смычковых инструментов Николая Семеновича Щербакова и профессора, доктора искусствоведения Таисию Алексеевну Щербакову. Эти замечательные музыканты и педагоги отдали консерватории всю свою жизнь.

Ректорство Екатерины Николаевны было отмечено многими достопримечательными событиями. Это и реконструкция общежития, которое долгие годы пребывало в аварийном состоянии, и приобретение новых высококлассных музыкальных инструментов. Это вступление Академии музыки в членство престижных международных организаций и победы студентов на международных конкурсах. Это великопостные и пасхальные музыкальные фестивали, инициированные лично Екатериной Николаевной, и Международный конкурс пианистов «Минск-2021», первые два тура которого прошли в Большом зале Белорусской академии музыки и транслировались через интернет на весь мир.





И, конечно, собственные достижения Екатерины Николаевны Дуловой. Ведь она признанный научный лидер белорусского музыковедения, профессор, доктор наук, автор двух монографий и более ста научных работ. С 2016 года Екатерина Николаевна представляет Республику Беларусь в Общественном совете по сотрудничеству стран-участниц СНГ в области музыки и образования в сфере культуры и искусства. Она член Конституционной комиссии и исполняет обязанности председателя специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Поэтому были и цветы, и благодарственные речи, и вручение Почетной грамоты Министерства культуры за многолетнюю плодотворную деятельность по сохранению и популяризации национальной культуры на посту ректора Белорусской государственной академии музыки.

Но настала пора двигаться дальше, продолжать свое служение в искусстве теперь уже на новом посту.

— Я считаю, что академическое искусство, музыка — это важнейшая духовная среда, — говорила мне Екатерина Николаевна несколько лет назад. — Без этого невозможно существовать. Человек, не будучи окружен академическим искусством, становится просто функционером. Он лишается возможности дышать. Музыка пробуждает лучшие свойства человеческой натуры, потому что она обращена к душе, к сердцу.





С особой трепетностью в ее семье всегда относились к искусству оперы и балета. Таисия Алексеевна Щербакова — мама Екатерины Николаевны — долгие годы была членом художественного совета Большого театра БССР, и маленькая Катя с самых ранних лет знала весь репертуар — оперный и балетный. Даже докторская диссертация Екатерины Николаевны называется «Балетный жанр как музыкальный феномен (русская традиция конца XVIII — начала XX века)».

Теперь мне очень любопытно, как Екатерина Николаевна Дулова будет выстраивать свою директорскую линию в Большом театре. Будет ли она участвовать в формировании художественной политики, отборе труппы, составлении репертуара. Около года назад в передаче «Скажинемолчи» она высказалась на этот счет достаточно определенно:

— Задача у директора театра, как мне кажется, все-таки несколько иного свойства. На сегодняшний день персонажем, который занимается художественной стороной дела, должен быть все-таки художественный руководитель. Это очень мощный тыл для того, чтобы обеспечить функционирование структуры. И неважно, это государственная филармония или театр оперы и балета.

Наше время очень динамичное, и оно само подстраивает наши приоритеты. Так что точка зрения Екатерины Николаевны за прошедший год могла существенно измениться.

— Это огромная честь — возглавить коллектив, который я знаю с детских лет, — сказала Екатерина Николаевна в своем выступлении перед коллективом Большого театра. — Статус Большого театра всегда был чрезвычайно высок. Хочется, чтобы мы продолжили работать ярко, интересно, продуктивно, творчески. Приложу для этого все усилия. Ведь я пришла сюда служить.

Есть предчувствие, что ее деятельность на посту генерального директора Большого театра принесет с собой возрождение лучших традиций, укрепление структуры, обогащение репертуара и совершенствование форм работы со зрителем.

Хотя и сегодня в Большом театре в этом отношении все обстоит очень и очень неплохо. На носу новогодний бал с многочисленными сюрпризами. Готовятся летние фестивали и новые премьеры. При активном содействии Министерства культуры налаживается все более тесное взаимодействие с Белтелерадиокомпанией.

Важно, чтобы эти процессы набирали обороты. И, думается, Екатерина Николаевна Дулова — тот человек, который может придать им новый импульс.

juliaandr@gmail.com

Фото Большого театра Беларуси

