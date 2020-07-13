"Я очень пожалел о том, что поставил под угрозу дело, которым занимался всю жизнь" – фигурант «дела банкиров» Пономарев

«Прошу не лишать меня свободы, потому что я уверен: так я принесу больше пользы обществу», – обращаясь к суду с последним словом, сказал один из 16 фигурантов «дела банкиров» Юрий Пономарев. До возбуждения уголовного дела он являлся исполнительным директором ОАО «Банк БелВЭБ», обвиняется в получении взяток, а также выгоды имущественного характера.

Напомним, на прошлой неделе было завершено судебное следствие по делу о многочисленных фактах взяточничества при поставках в Беларусь телекоммуникационной, компьютерной техники и программного обеспечения.

Теперь обвиняемые обратились к суду с последним словом. В своем выступлении Юрий Пономарев сказал, что очень жалеет о том, что поставил под угрозу дело, которым занимался всю жизнь: