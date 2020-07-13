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  2. "Я очень пожалел о том, что поставил под угрозу дело, которым занимался всю жизнь" – фигурант «дела банкиров» Пономарев

"Я очень пожалел о том, что поставил под угрозу дело, которым занимался всю жизнь" – фигурант «дела банкиров» Пономарев

«Прошу не лишать меня свободы, потому что я уверен: так я принесу больше пользы обществу», – обращаясь к суду с последним словом, сказал один из 16 фигурантов «дела банкиров» Юрий Пономарев. До возбуждения уголовного дела он являлся исполнительным директором ОАО «Банк БелВЭБ», обвиняется в получении взяток, а также выгоды имущественного характера.

Напомним, на прошлой неделе было завершено судебное следствие по делу о многочисленных фактах взяточничества при поставках в Беларусь телекоммуникационной, компьютерной техники и программного обеспечения. 

Теперь обвиняемые обратились к суду с последним словом. В своем выступлении Юрий Пономарев  сказал, что очень жалеет о том, что поставил под угрозу дело, которым занимался всю жизнь:

 – Я всегда профессионально развивался в сфере высоких технологий. При моем непосредственном участии создано пять компаний, которые успешно функционируют в Парке высоких технологий. Под моим руководством реализовано множество проектов, имеющих большую общественную ценность. Прошу не лишать меня свободы, потому что я уверен – так я принесу больше пользы обществу.
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