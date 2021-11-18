«Я не знаю, что будет дальше. Но я не намерена сдаваться, мы должны попасть в Штутгарт» – девушка из Ирака

Декар из Ирака и ее муж стоят в очереди за шоколадом у автолавки, которая только открылась возле транспортно-логистического центра, где располагаются беженцы. Они едут в Европу вдвоем, вся их семья осталась дома. Девушке 28 лет. И она точно знает, чего хочет:
– В Германии, в Штутгарте, уже много лет живет брат моего мужа. Он нас ждет, готов оказать помощь в обустройстве, в поиске работы.
Девушке 28 лет, она получила образование статиста в Ираке, но, по ее словам, работы для нее там нет. Беженка уверена: большинство из тех, кто сегодня находится рядом с ней, имеют образование, но не имеют работы в своей стране:
– Поэтому все и хотят в Европу. Люди хотят быть востребованными, хотят быть полезными своей семье и обществу.
Она не знает, что будет дальше, но сдаваться не намерена. Поскольку верит, что ее ситуация может иметь положительный исход, ведь они должны попасть в Штутгарт.