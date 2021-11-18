«Я не знаю, что будет дальше. Но я не намерена сдаваться, мы должны попасть в Штутгарт» – девушка из Ирака

Девушке 28 лет, она получила образование статиста в Ираке, но, по ее словам, работы для нее там нет. Беженка уверена: большинство из тех, кто сегодня находится рядом с ней, имеют образование, но не имеют работы в своей стране:Она не знает, что будет дальше, но сдаваться не намерена. Поскольку верит, что ее ситуация может иметь положительный исход, ведь они должны попасть в Штутгарт.