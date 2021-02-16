«Я даю кусок хлеба с маслом»: с заслуженной артисткой Республики Беларусь Еленой Бунделевой вспоминаем ее педагога, народную артистку СССР Тамару Нижникову

Четверть века назад, вспоминая о праздновании её 70-летия, тогдашнийсказал:Тамара Николаевна училась в Московской консерватории у Марии Владимировны Владимировой. Это родная сестра знаменитой певицы Валерии Барсовой, с которой она познакомилась во время войны в своей родной Самаре. Здесь, на Волге, пятилетней девочкой она пела с родителями в церковном хоре. Ходила в музыкальную и в обычную школу № 13. А когда началась война, работала в 43-градусный мороз под открытым небом на авиационном заводе и таскала раненых, которых переполненными баржами привозили из Сталинграда, пела для них русские и украинские народные песни.— сказала мне она в интервью незадолго до смерти.Поступать она собиралась в военно-медицинский, а тут объявление: «Школа эстрадного искусства при Большом театре Союза ССР набирает учащихся…» Московский Большой театр был эвакуирован в Самару, на прослушивании присутствовали все-все-все, в том числе Максакова и Барсова. Они и услышали её голос… И в 1943 году по направлению Большого театра она поехала учиться в Москву с твёрдым намерением — учиться у Марии Владимировны Владимировой.Чтобы учиться у Владимировой, будущая народная артистка целый год спала то в метро, то на Казанском вокзале, а потом еще год на раскладушке в фойе Малого зала.Но она привезла к нам в Минск школу Владимировой. Школу ее учителей — Умберто Мазетти в Москве и знаменитого баритона Алексиса Буайе в Париже. Школу Большого театра Союза ССР, которую она с присущим ей чувством священного долга передала своим ученикам.«Хлеб с маслом», о котором она частенько говорила своим ученицам, — это надежнейший, непоколебимый профессионализм. И ученицы рвались к ней в класс, как она сама когда-то рвалась к Владимировой.рассказываетЕлена Геннадьевна — солистка Большого театра Беларуси и с недавних пор педагог Белорусской академии музыки. Любители оперы знают и любят ее в таких партиях, как Виолетта, Мими, Татьяна, Чио-Чио-сан, Памина, Микаэла.Впрочем, сейчас педагогика увлекает ее даже больше, чем пение на сцене.— с восторженным блеском в глазах восклицает она.А как учила Тамара Николаевна? Об этом Елена Бунделева знает лучше всех и в абсолютной чистоте несет в себе ее школу, потому что никогда не искала себе других учителей.А что такое школа?говоритЭто как раз о Бунделевой.хохочет она. —Елена Геннадьевна рассказывает, что на пороге консерватории ей было очень нелегко:Елена Геннадьевна может часами рассказывать о женском обаянии своей наставницы, о ее доброте и участливости. В консерватории всегда знали о том, что она помогает своим ученицам материально — подкармливает, одевает, да и денежку дает.признается Елена Геннадьевна.Результат пока в хороших оценках ее учеников. А потом они выйдут на сцену и позже сами станут учителями, и школа продолжится.